Иван Иванов с достойна борба, но загуба при дебюта си на турнир от ATP

от Константин Джаркин
ATP
С участието си на ATP 250 в Атина световният №1 при юношите си гарантира 8220 евро.

германско препятствие иван иванов старта атина
Иван Иванов записа загуба в дебюта си на турнири от Мъжката тенис асоциация (ATP). Участващият с "уайлд кард" тенисист на надпреварата от сериите ATP 250 в Атина отстъпи на 117-ия в света Яник Ханфман с 4:6, 2:6 за час и 17 минути на корт "Грандстенд".

Шампионът от юношеския Уимбълдън и US Open се бори равностойно с далеч по-опитния си съперник, особено в първата част, но в крайна сметка силите му не стигнаха за знаменита победа в първото си участие на турнири от такъв ранг. Все пак той запамети името си в историята на родния тенис, като стана вторият най-млад българин в основна фаза на надпревара от ATP, задминавайки Григор Димитров със своите 17 години и 5 дни. Лидер до ден днешен остава Адриан Андреев, който дебютира на ATP в София през 2018 г, когато беше на 6 години и 271 дни.

Нервите от дебюта в елита на мъжкия тенис очевидно се бяха установили в играта на световния №1 при юношите, който изпитваше затруднения с вкарването на първия си сервис. Добрата защита обаче му осигури глътка въздух в откриващите няколко гейма. При 2:2 Иванов спаси две точки за пробив, но не успя и третата, с което връчи предимството на Ханфман. Германецът не чакаше втора покана и с мощното си подаване печелеше комфортно сервис геймовете си до края на първия сет, който приключи 6:4 в негова полза.

Въпреки че стабилизира играта си към края на откриващата част, младият българин започна по-най лошия начин втората - с пробив за съперника. Той получи възможност за рибрейк още в следващия гейм, но 117-ият в света показа класата си, за да поведе с 2:0. Бившият №45 в света реши да задейства по-бързо края на срещата и проби още веднъж за 4:1, след което изигра два безупречни гейма на свое подаване, за да сложи точка на спора с 6:2.

За Яник Ханфман предстои среща с "щастливия губещ" Вит Коприва (Чехия), който преодоля Райли Опелка (САЩ) с 6:4, 6:3

С участието си на ATP 250 в Атина Иван Иванов си гарантира 8220 евро, но няма да прибави точки за световната ранглиста при мъжете, в която заема 935-ото място.

