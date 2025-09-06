БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов спечели юношеския финал на Ю ЕС оупън

Иван Иванов победи Александър Василев на финала на юношеския турнир на Ю ЕС оупън със 7:5 и 6:3.

Александър Василев : "Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарнасти към Иван и към всички от моя отбор. Честит празник на Съединението!"

Иван Иванов : "Трябва да поздравя първо Александър за тази седмица. Искам да поздравя и моя тим. Поздрави за всички, които ни подкрепят от България."

Иван Иванов спечели втори пореден турнир от големия шлем. Той е възпитаник на академията Надал.

Алексанъдр Василев е братовчед на Григор Димитров.

Иван Иванов е първи в ранглистата, а Алексанъдр Василев се изкачи до 7-о място.

Двамата ни топ таланти стигнаха до мач за титлата в последния турнир от Големия шлем за годината.

