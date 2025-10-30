Иван Колев: Футболистите се раздадоха

Иван Колев дебютира начело на Черноморец (Бургас) при загубата с 2:3 от Лудогорец в 1/16-финалите за Купата на България. След срещата опитният специалист сподели, че е доволен от видяното от неговия отбор.

„Играхме достойно, за честта си. Радва ме, че футболистите се раздадоха, изпълниха си задачите. И не мислеха за резултат, а да изпълнят това, което им беше поставено като задачи", обясни Колев.

Попитан дали представянето на тима му дава оптимизъм за предстоящите мачове във Втора лига и изпълнение на целта, а именно запазване на професионалния статут, Колев обясни:

„Вижте, Б група е различна. Това, което стана – такъв мач във второто ниво трудно ще стане. Там двубоите са различни по същество и по характер и трябва да се действа по различен начин. Известни са целите пред клуба. И се мисли за сериозно за бъдещето на Черноморец", добави специалистът.