Чочев спаси Лудогорец с гол в края срещу Черноморец (Бургас)

Шампионът на България и актуален носител на трофея Лудогорец се класира трудно за осминафиналите в турнира за Купата. Разградчани се наложиха с 3:2 като гост над Черноморец (Бургас), като победното попадение падна в добавеното време на срещата, която се проведе на стадиона в Несебър.

Битката беше предпоследна от тази фаза на турнира и започна повече от неочаквано – с гол на домакините още в 8-ата минута. Тогава Христо Митев изведе Живко Петков по левия фланг и след комбинация между Димитър Костадинов и Георги Стайков – последният простреля вратата на Дамян Христов.

Резултатът беше изравнен в 19-ата минута, след като Симеон Шишков засече топката с глава след центриране от корнер. Преди това гол на Димитър Костадинов беше отменен заради засада. Преди края на първата част и гол на Станислав Иванов беше отменен заради нередовна позиция, а Ерик Биле нацели напречната греда.

По всичко личеше, че Иван Йорданов ще донесе класирането за Лудогорец след попадението си при изминаването на час игра, но в крайна сметка това не беше достатъчно. Жозе Дараме изравни в добавено време, но две минути по-късно Ивайло Чочев оформи крайното 3:2.



Купа на България: Черноморец (Бургас) - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)