Живондов: Голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми

Временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов коментира победата с 3:2 като гост над Черноморец (Бургас) в Несебър, която класира шампионите за осминафиналите в турнира за Купата на България.

„Искам да поздравя Черноморец за играта, изключителна сърцата. Ние играхме мача с мисъл за предстоящите три след това. Изключително желание имаше от наша страна, а това, което трябваше да променим на полувремето, го променихме. Футболистите ми показаха изключителен професионализъм, нямам никакви забележки“, каза Живондов. „Толкова съм щастлив, че няма да играем продължения. Сега ни предстоят мачовете с Черно море като гости, с Ференцварош и с Арда. Вероятно голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми“, добави временният наставник.

Попитан дали има развитие по въпроса с намирането на постоянен треньор на Лудогорец или пък той ще поеме поста на Руи Мота, Тодор Живондов отговори:

„Аз съм дългогодишен служител, вече 13 години, изпълнявам си договора какъвто го имам. А какво ще бъда - зависи от собствениците. Ще видите доста умен Лудогорец срещу Черно море през уикенда, защото победата там ни трябва при всякакви обстоятелства. И ще бъда щастлив, ако стане така, както и днес - с решаващ гол в края. Ако бием във Варна ви гарантирам, че до края на годината няма да допуснем грешка в България. И с това в Европа също ще бъдем по-добре. Но единственото ми желание сега е да победим Черно море“, завърши специалистът.