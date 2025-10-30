БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Живондов: Голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Треньорът коментира успеха за Купата на България.

Тодор Живондов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов коментира победата с 3:2 като гост над Черноморец (Бургас) в Несебър, която класира шампионите за осминафиналите в турнира за Купата на България.

„Искам да поздравя Черноморец за играта, изключителна сърцата. Ние играхме мача с мисъл за предстоящите три след това. Изключително желание имаше от наша страна, а това, което трябваше да променим на полувремето, го променихме. Футболистите ми показаха изключителен професионализъм, нямам никакви забележки“, каза Живондов.

„Толкова съм щастлив, че няма да играем продължения. Сега ни предстоят мачовете с Черно море като гости, с Ференцварош и с Арда. Вероятно голът на Чочев за 3:2 е най-важният в кариерата ми“, добави временният наставник.

Попитан дали има развитие по въпроса с намирането на постоянен треньор на Лудогорец или пък той ще поеме поста на Руи Мота, Тодор Живондов отговори:

„Аз съм дългогодишен служител, вече 13 години, изпълнявам си договора какъвто го имам. А какво ще бъда - зависи от собствениците. Ще видите доста умен Лудогорец срещу Черно море през уикенда, защото победата там ни трябва при всякакви обстоятелства. И ще бъда щастлив, ако стане така, както и днес - с решаващ гол в края. Ако бием във Варна ви гарантирам, че до края на годината няма да допуснем грешка в България. И с това в Европа също ще бъдем по-добре. Но единственото ми желание сега е да победим Черно море“, завърши специалистът.

#Тодор Живондов #Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК Лудогорец

