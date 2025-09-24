БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния състезател Мартин Чой

Най-добрият български мотоциклетен състезател благодари за подкрепата, осигурена от ММС.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отличи с плакет мотоциклетния пилот Мартин Чой за постиженията му.

Чой благодари на министър Иван Пешев за подкрепата, която му е осигурена от Министерството на младежта и спорта.

Най-добрият български мотоциклетен състезател завърши на 7-о място в крайното класиране на 24-часовото състезание от световния ендуранс шампионат на пистата „Пол Рикар“.

За 10-та поредна година Мартин Чой участва в световния шампионат, като отново беше единственият българин там.

През 2026 г. Чой ще вземе участие не само в световния шампионат, но и в легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“.

