Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции

ЦСКА 1948 записа втори пореден успех в Първа лига. Отборът от Бистрица надделя над ЦСКА с 1:0 в мач на Националния стадион „Васил Левски“. Наставникът Иван Стоянов остана доволен от представянето на своите играчи и допълни, че имат сили за челните позиции.

"Трудно беше, но футболистите заслужават, защото стъпиха здраво на терена, не се огънаха, играха агресивно и в крайна сметка спечелихме. Да, имахме и късмет, можеше да ни вкарат в началото, но и ние можеше да вкараме още", каза треньорът.

"Цяла седмица и по цял ден се разучавали ЦСКА", каза той за начина, по който тимът се наложи.

"Работи се и трудно, и лесно с толкова много нови хора. Много хора не са българи, но се стараем. Определено имаме сили за челните позиции. Искаме да бъдем постоянни във всеки един мач и да израстваме", каза Стоянов.