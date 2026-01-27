Иван Тиков: Приемам предизвикателството като огромен ангажимент към тенис общността

Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис.

Той е роден в гр. Пещера. До 14-годишна възраст тренира професионално тенис в гр. Пазарджик. Завършва основно образование в Езикова гимназия „Бертолт Брехт", гр. Пазарджик. Бакалавърската си степен придобива в „Риджънтс Юнивърсити", Лондон, със специалност „Глобален финансов мениджмънт". Магистър по „Здравен мениджмънт" в Медицински университет – Пловдив.

Има над 15 години стаж в семейна компания, свързана с услугите в здравния сектор.

Ето какво сподели Иван Тиков в първото си интервю за сайта на Българската федерация по тенис:

Г-н Тиков, като нов президент на Българската тенис федерация, какво е първото ви послание към българската тенис общност?

Приемам това предизвикателство като една голяма отговорност и ежедневна работа, която трябва да вършим заедно. Целта ни е ясна – повече български тенисисти на високи позиции в ранглистите на ATP и WTA.

Лесно ли приехте поканата да станете президент?

Не, мислих дълго за това. Осъзнавам, че трябва да съм напълно отдаден на федерацията и да отделя много време. Ще дам цялата си енергия и усилия, за да постигнем целите си.

Какви са вашите отношения с г-н Стефан Цветков?

Познаваме се отдавна. Той е постигнал много – бил е ръководител на федерацията в продължение на 22 години. Предава ми една добре структурирана организация, която трябва да се надгради, да бъде по-обединена и да следва общи цели.

Какви са първите стъпки, които ще предприемете?

Ще се срещна с всеки клуб и с повече представители на тенис общността, за да обсъдим предизвикателствата пред спорта в бъдеще и заедно да търсим решения.

Каква е мечтата ви за следващите години?

Както всеки президент на тенис федерацията, мечтата ми е България да има представител на първото място в WTA или ATP, а защо не и двете.

Следващата седмица предстои мач на България срещу Белгия за Купа Дейвис. Какви са очакванията ви?

Това ще бъде голямо събитие за България. Надявам се да победим в този мач и в бъдеще да сме сред водещите тенис нации в света.