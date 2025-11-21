БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивелин Попов се отказва от футбола след края на сезона

Това разкри самият той пред РБ Спорт в Русия.

ивелин попов мога пожелая изживеем отново радостни моменти европа
Снимка: startphoto.bg
Ивелин Попов е взел решение да сложи край на своята кариера в края на този сезон. Това разкри самият той пред РБ Спорт в Русия.

38-годишният полузащитник на Арда е готов да окачи бутонките следващото лято, като не отхвърли възможността да се завърне един ден в Спартак Москва.

"Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Отворен съм за тази възможност. Познавам средата и морала на феновете и би било фантастично за мен, ако ми бъде направено подобно предложение", сподели Попето.

Той е амбициран един ден да бъде в ролята на спортен директор, въпреки че е посещавал треньорски курсове.

#Ивелин Попов

