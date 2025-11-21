БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЦСКА с неуспешни преговори за нов договор на Делова

26-годишният централен бранител е обвързан с „армейците“ за още 18 месеца.

лумбард делова доволен съм собственото представяне
Снимка: startphoto.bg
Ръководството на футболния ЦСКА и защитникът Лумбард Делова не могат да се разберат за размера на откупната клауза по новия договор на косовския национал, съобщава местното издание „Инсайдери“.

Двете страни са близо до подновяване на споразумението помежду си до лятото на 2029 година с около 30 хиляди евро месечно възнаграждение за играча. Според изданието централният бранител е съгласен с предложените му условия, като е готов да приеме увеличаване на откупната клауза в новия си контракт от 900 хиляди евро на не повече от 1.5 милиона евро, но от управата на „червените“ искат тя изцяло да отпадне. Преговорите по финалните детайли на договора продължават.

26-годишният Делова, който е обвързан с „армейците“ за още 18 месеца, вече записа 47 мача с 3 гола и 2 асистенции за ЦСКА след преминаването си в състава на софиянци през март миналата година от Балкани за 350 хиляди евро.

#Лумбард Делова #ПФК ЦСКА София

