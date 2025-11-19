БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
"Лъвовете" изпревариха Бахрейн, Замбия и Ангола.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Националният отбор на България по футбол записа скок от три места в обновената ранглиста на ФИФА за ноември месец.

"Трикольорите" регистрират прогрес благодарение на победата си над Грузия във вторник и увеличават актива си от 1263,07 точки до 1272,19 точки. С това те вече са на 88-мо място в света, след като през октомври бяха паднали до 91-ва позиция.

По този начин България изпревари националните гарнитури на Бахрейн, Замбия и Ангола, а точно пред селекцията на старши треньора Александър Димитров са тимовете на Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е съперникът на България в квалификациите Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки.

В топ 5 влиза националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който изпреварва Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Топ 10 се допълва от Белгия (1730,71), Германия (1724,15) и Хърватия (1716,88).

Другите съперници на България в квалификациите - Турция и Грузия, са съответно на 25-о и 73-то място.

Ноемврийската ранглиста ще определи и разпределението на отборите по урни при жребия за световното първенство догодина, който ще бъде изтеглен на 5 декември във Вашингтон. Той ще бъде излъчен в ефира на БНТ.

България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
България прекъсна негативната серия с победа над Грузия
"Лъвовете" прикючиха световните квалификации с домакински успех.
Чете се за: 02:20 мин.
Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка
Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка
Дик Адвокаат ще бъде най-възрастният треньор на Мондиал 2026 Дик Адвокаат ще бъде най-възрастният треньор на Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Кирил Котев: Това е пътят, по който искаме да вървим, предстои ни още много, много работа Кирил Котев: Това е пътят, по който искаме да вървим, предстои ни още много, много работа
Чете се за: 01:47 мин.
Луис де ла Фуенте след равенството с Турция: Днес видяхме колко е трудно да се печели Луис де ла Фуенте след равенството с Турция: Днес видяхме колко е трудно да се печели
Чете се за: 01:12 мин.
Шотландският национал Джон Макгин: Мислех, че играхме доста зле, но кого го е грижа? Шотландският национал Джон Макгин: Мислех, че играхме доста зле, но кого го е грижа?
Чете се за: 01:40 мин.
Кюрасао стана най-малката държава, класирала се на Мондиал 2026 Кюрасао стана най-малката държава, класирала се на Мондиал 2026
Чете се за: 02:02 мин.

"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
