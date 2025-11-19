Намалиха наказанието на Локомотив (Пловдив)

Апелативната комисия към БФС частично уважи жалбата на Локомотив Пловдив след наказанието за прекратеното градско дерби с Ботев.

Дисциплинарната комисия първоначално наложи служебна загуба с 0:4 на „смърфовете“ и забрана за присъствие на фенове за три домакинства. След днешното решение резултатът остава, но наказанието за публиката е намалено на две срещи, като единствено трибуна „Бесика“ ще остане затворена за три мача.

Мачът на 1 ноември бе прекратен в 40-ата минута, след като вратарят на Ботев Даниел Наумов бе уцелен по главата с пластмасова бутилка от фен на Локомотив.