Изабела Шиникова спечели българския сблъсък с Ива Иванова на двойки в Монастир

Спорт
Шиникова и Анастасия Абанято стигнаха финал в тунизийския град.

изабела шиникова триумфира титлата шарм шейх
Снимка: БФ Тенис
Изабела Шиникова спечели българското дерби с Ива Иванова в полуфиналите на двойки на тенис турнира в Монастир, Тунис с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и нейната партньорка Анастасия Абанято от Италия се наложиха с 6:4, 6:1 над Иванова и латвийката Беатрис Зелтина.

Поставените под номер 1 в схемата Шиникова и Абанято реализираха решителен пробив в края на първия сет за крайното 6:4. Във втория сет интригата бе доста по-малко, тъй като по-опитната от двете българки и италианката спечелиха пет поредни гейма и с това взеха и мача.

На финала Шиникова и Абанято ще спорят с победителките от мача между Роман Лонгевил (Белгия) и Ейми Стивънс (Австралия) срещу Кейли Евънс (САЩ) и Джордан МакБрайд (САЩ).

При победа Шиникова ще спечели пета титла в кариерата си на двойки в турнирите на Международната тенис федерация (ITF).

#Изабела Шиникова #Ива Иванова тенис

