Изабелла Шиникова и Ива Иванова се класираха за полуфиналите на двойки на турнир в Египет

Поставените под №1 в схемата Изабелла Шиникова и Ива Иванова се класираха за полуфиналите при двойките на тенис турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх, Египет с награден фонд от 15 000 щатски долара.

На четвъртфиналите двете българки победиха с 6:2, 6:2 Устиния Лекомцева (Русия) и Ксения Ерш (Беларус).

За място на финала Шиникова и Иванова ще играят с американките Ейва Храстар и Виктория Мълвил.

По-рано днес в надпреварата на сингъл Шиникова постигна победа, с която се класира за четвъртфиналите, докато Иванова допусна поражение и отпадна във втория кръг.