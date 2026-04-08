Изабелла Шиникова продължава към втория кръг на сингъл на турнир в Египет

Изабелла Шиникова достигна втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел-Шейх, Египет, с награден фонд 15 хиляди долара.

34-годишната българка, която е поставена под №2, победи рускинята Анна Седишева със 7:6(6), 6:1 за час и 15 минути игра.

В първия сет играта на двете тенисистки беше равностойна, но Шиникова успя да измъкне преднина в общия резултат след 8:6 в тайбрека. Във втората част българката допусна пробив още в първия гейм, но впоследствие не даде шанс на съперничката си, спечелвайки шест поредни гейма.

В следващия кръг Шиникова ще се изправи срещу победителката от двубоя между квалификантката Миряна Йованович (Сърбия) и Никол Гадиен (Швейцария).

Българката продължава и в надпреварата на двойки, където в тандем с рускинята Даря Зелинска са първи поставени и ще се изправят срещу Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).