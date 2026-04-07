Изабелла Шиникова продължава напред на двойки в Египет

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Даря Зелинска (Русия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Шанел Янсен (Нидерландия) и Айлин Есина Самарджич (Швейцария) с 6:4, 6:4 за 75 минути.

Двете направиха решителен пробив в десетия гейм, за да спечелят първия сет, а във втората част поведоха с 4:1 и без проблеми затвориха мача.

В следващия кръг Шиникова и Зелинска ще се изправят срещу Кристал Лопес (Белгия) и Свева Пиерони (Италия).

На сингъл българката е поставена под номер 2 и ще започне участието си срещу рускинята Анна Седишева.