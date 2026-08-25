Изабелла Шиникова продължава напред на двойки в Нидерландия, но приключи участието си на сингъл

Изабелла Шиникова продължава участието си на турнира по тенис на клей в Олдензаал, Нидерландия, с награден фонд 40 хиляди евро. Българката се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки, докато на сингъл не успя да достигне до основната схема.

Шиникова и представителката на домакините Лиан Тран, които са поставени под №3 в схемата, преодоляха първия кръг след победа с 6:3, 7:5 над нидерландките Рике де Конинг и Маделиф Хагеман. Двубоят продължи час и 14 минути.

Българката и нейната партньорка демонстрираха по-стабилна игра в първия сет. Те реализираха два пробива и успяха да затворят частта с 6:3.

Значително по-трудно се разви вторият сет. Шиникова и Тран се оказаха в пасив от 0:3, но постепенно намериха ритъма си и успяха да се върнат в битката. В решителната фаза двете спечелиха три последователни гейма, с които оформиха крайното 7:5 и приключиха срещата в два сета.

На четвъртфиналите Шиникова и Тран ще се изправят срещу Марго Маке от Белгия и Алис Раме от Франция.

За българската тенисистка турнирът на сингъл вече приключи. Шиникова записа една победа и една загуба в квалификациите, което не ѝ позволи да намери място в основната схема.

Така Шиникова остава в битката за трофея на двойки, където заедно с Тран ще опита да направи още една крачка напред в Олдензаал.