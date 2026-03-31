Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх

Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шиникова и румънката Елена-Теодора Кадар, поставени под номер 1 в схемата, постигнаха победа над Ксения Ерш (Беларус) и Миряна Йованович (Сърбия) с 6:2, 6:7(1), 10-3 за 94 минути игра. В шампионския тайбрек двете бързо натрупаха аванс от 8:0 и без проблем затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите българо-румънският тандем ще се изправи срещу Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша).

През миналата седмица Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на друг турнир отново в Шарм ел Шейх, този път в тандем с Ива Иванова.

В надпреварата на двойки участва и още една българка – Йоана Монева, която заедно с италианката Ноеми Майнс ще се изправи срещу Джоуди Елкади (Египет) и Шанел Янсен (Нидерландия).