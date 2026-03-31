Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх

Българката и партньорката ѝ Кадар са поставени под №1 в схемата

Снимка: БТА
Българската тенисистка Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шиникова и румънката Елена-Теодора Кадар, поставени под номер 1 в схемата, постигнаха победа над Ксения Ерш (Беларус) и Миряна Йованович (Сърбия) с 6:2, 6:7(1), 10-3 за 94 минути игра. В шампионския тайбрек двете бързо натрупаха аванс от 8:0 и без проблем затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите българо-румънският тандем ще се изправи срещу Лайма Владсон (Узбекистан) и Дария Горска (Полша).

През миналата седмица Изабелла Шиникова достигна до полуфиналите на двойки на друг турнир отново в Шарм ел Шейх, този път в тандем с Ива Иванова.

В надпреварата на двойки участва и още една българка – Йоана Монева, която заедно с италианката Ноеми Майнс ще се изправи срещу Джоуди Елкади (Египет) и Шанел Янсен (Нидерландия).

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено...
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от...

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Леонид Шейнгезихт продължава към четвъртфиналите на двойки в Реус (Испания)
Удари или сделка: Възможно ли е войната да свърши на шестата седмица?
