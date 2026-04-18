Изборните книжа тръгнаха към секциите в Смолян и областта. По график секционните избирателни
комисии получават документите и чувалите с хартиени бюлетини и се отправят към помещенията, в
които ще се осъществи вота.
Машините също ще пристигнат днес – те ще са общо 130 и ще са разположени в секции с над 300 избиратели.
Избирателите в 22-ри МИР – Смолян са общо 92 858. Секционните избирателни комисии на територията на областта са 273, от тях 7 са подвижни – по две в общините Борино и Мадан и по една в общините Рудозем, Доспат и Баните. Шест секции са образувани в лечебни и социални заведения – две в болници в Девин, по една в здравните заведения в Смолян, Баните и Мадан. Една секция има и в Дома за стари хора в село Фатово.
2457 са общо членовете на секционни комисии, съобщи председателят на РИК – Смолян Добрин Тодоров.
"Притеснително е, че въпреки ограниченията, наложени от ЦИК, продължава да има смяна на членове на секционни избирателни комисии в последния момент, дори днес. Опасенията ни са, че в деня на изборите е възможно да има и неявили се членове на СИК", каза Тодоров.