Изборните книжа тръгнаха към секциите в Смолян и областта. По график секционните избирателни

комисии получават документите и чувалите с хартиени бюлетини и се отправят към помещенията, в

които ще се осъществи вота.

Машините също ще пристигнат днес – те ще са общо 130 и ще са разположени в секции с над 300 избиратели.

Избирателите в 22-ри МИР – Смолян са общо 92 858. Секционните избирателни комисии на територията на областта са 273, от тях 7 са подвижни – по две в общините Борино и Мадан и по една в общините Рудозем, Доспат и Баните. Шест секции са образувани в лечебни и социални заведения – две в болници в Девин, по една в здравните заведения в Смолян, Баните и Мадан. Една секция има и в Дома за стари хора в село Фатово.

2457 са общо членовете на секционни комисии, съобщи председателят на РИК – Смолян Добрин Тодоров.