Избраха официален биограф: Кой ще разкаже живота на кралица Елизабет Втора

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:47 мин.
британският историк анна кeй избрана официален биограф кралица елизабет втора
Историкът Анна Кeй, чиято най-известна книга е посветена на републиканския период в историята на Великобритания, беше избрана за официален биограф на кралица Елизабет Втора, предадоха ДПА и АФП.

Тя ще има възможност да разговаря с членове на кралското семейство, както и с приятели и служители на покойната кралица, докато работи по книгата. Освен това ще има достъп до личните и официалните ѝ документи, съхранявани в Кралския архив.

Миналия уикенд бе съобщено, че крал Чарлз Трети иска жена да е автор на биографията, както че Анна Кей води преговори за престижната роля, припомня ДПА.

Официалните кралски биографии понякога разкриват неочаквани факти или подробности за живота на монарсите и хвърлят светлина върху важни периоди от управлението им.

Официалната биография на кралицата майка Елизабет, написана от Уилям Шоукрос, разкри, че тя е смятала, че Едуард Осми е бил "замаян от любов" по време на абдикацията си от престола, както и че е страдала от рак на дебелото черво на 60-годишна възраст, но е била успешно излекувана, отбелязва ДПА.

"За мен е огромна чест, че ми е възложено да напиша официалната биография на кралица Елизабет Втора. Тя беше нашият най-дълго управлявал монарх и една изключителна жена, чийто живот обхвана век на големи промени", каза Анна Кей.

Тя е член на управителния съвет на Royal Collection Trust, на който кралят е патрон, и е член на Комитета за издигане на паметник на кралица Елизабет.

Автор е на книги за британската история и култура, сред които The Restless Republic: Britain Without A Crown, носител на наградата "Дъф Купър" за нехудожествена литература за 2023 г. Изданието описва 11-те години, през които Великобритания е била република след съдебния процес и екзекуцията на Чарлз Първи, отбелязва ДПА.

"Изразявам дълбоката си благодарност към Негово Величество краля за това, че ми повери тази отговорност и ми предостави достъп до нейните документи, и ще направя всичко възможно, за да отдам дължимото на нейния живот и творчество", добави Анна Кей.

# кралица Елизабет Втора #биограф

ТОП 24

Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
1
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
2
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
5
Делян Пеевски: Продължаваме последователно да работим за хората
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?
6
Защо хората от Горно Хърсово не отидоха до урните?

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Любопитно

Отличие за „Следите остават“: Богдана Лазарова с награда от Съюза на юристите в България
Отличие за „Следите остават“: Богдана Лазарова с награда от Съюза на юристите в България
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“ Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
Чете се за: 02:00 мин.
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
23231
Чете се за: 01:05 мин.
Изгряваща звезда на турското кино с български корени с поглед към политиката у нас (СНИМКИ) Изгряваща звезда на турското кино с български корени с поглед към политиката у нас (СНИМКИ)
Чете се за: 04:02 мин.
Комедията има своя крал: Еди Мърфи получи отличие за цялостен принос (СНИМКИ) Комедията има своя крал: Еди Мърфи получи отличие за цялостен принос (СНИМКИ)
Чете се за: 02:35 мин.
Индийската национална киноакадемия отличи български каскадьор Индийската национална киноакадемия отличи български каскадьор
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари Течове и разрушения в сградата на Националната библиотека, причината - липса на пари
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия Опит за изнудване: Отровена бебешка храна в Австрия, Чехия и Словакия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Малена Замфирова: Декември би трябвало да се състезавам
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
