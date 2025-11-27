Издигат паметник на дядо Добри в парк "Гео Милев" в столицата

В парк "Гео Милев" в София ще бъде поставен паметник на дядо Добри.

Това решиха днес общинските съветници.

Предложението беше одобрено с 36 гласа "за". Паметникът ще бъде поставен в район Слатина като символ на доброто.

С друго решение, местният парламент даде зелена светлина и пред поставянето на бюст-паметни в Борисовата градина на Стоян Омарчевски.

Инициативата на директора на Сатиричния театър Калин Сърменов бе подкрепена с мнозинство от 31 гласа от общинските съветници.