Изкуствен интелект използва данните за съня, за да прогнозира сърдечни проблеми до 10 години напред?

Изкуствени интелект (ИИ) може да анализира електрическите сигнали на сърцето по време на сън, за да помогне при прогнозирането на риска от сърдечна недостатъчност, сърдечна аритмия и инсулт с хоризонт до 10 години, съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Системата анализира сърдечната активност, регистрирана по време на изследвания на съня (полисомнография). Изследователите установиха, че тя може да открива закономерности, свързани с бъдещи здравословни проблеми, включително такива рискове, които стандартните медицински прегледи може да не уловят напълно.

В проучването, публикувано в списание „Сън“, са използвани данни за повече от 35 000 пациенти от три медицински центъра в САЩ. Учените са обучили модел с ИИ да анализира сърдечните сигнали, съчетавайки ги с информация за фазите на съня на пациентите.

След това екипът е тествал системата върху две независими групи: 9 810 пациенти в болницата към университета „Емори“ (Emory University Hospital) и 12 576 пациенти в медицинския център „Бет Израел Дийкънес“ (Beth Israel Deaconess Medical Center).

Моделът е прогнозирал 5 изхода: предсърдно мъждене (състояние, причиняващо неравномерен сърдечен ритъм), инсулт, инфаркт, сърдечна недостатъчност и смърт по каквато и да е причина. Изследователите са проследили здравословното състояние на участниците в продължение на до 10 години в едната група и до 7 години в другата.

Най-добри резултати са постигнати при прогнозирането на сърдечна аритмия, сърдечна недостатъчност и смърт. Включването на анализа, извършен от ИИ, е повишило точността на оценката на риска за тези състояния, надхвърляйки прогнозите, базирани единствено на утвърдени рискови фактори като възраст, тютюнопушене, високо кръвно налягане и диабет.

По отношение на сърдечната недостатъчност, изследователите отчитат подобрение от 8% до 9% в способността на модела да разграничава хората, при които по-късно се развива заболяването, от тези, при които това не се случва.

Въпреки това, ИИ не е довел до значително подобрение в прогнозирането на инсулт или инфаркт в сравнение с оценките, базирани на вече известните рискови фактори. Според изследователите тези състояния може да са по-трудни за прогнозиране за години напред, ако се разчита единствено на сърдечните сигнали.

По-рано Казинформ съобщи, че Бразилия ще разработи базирана на ИИ система, която да подпомогне наблюдението на състоянието на горите и защитените територии.