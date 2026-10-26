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Изкуствен интелект използва данните за съня, за да прогнозира сърдечни проблеми до 10 години напред?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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изкуствен интелект използва данните съня прогнозира сърдечни проблеми години напред
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Изкуствени интелект (ИИ) може да анализира електрическите сигнали на сърцето по време на сън, за да помогне при прогнозирането на риска от сърдечна недостатъчност, сърдечна аритмия и инсулт с хоризонт до 10 години, съобщи казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Системата анализира сърдечната активност, регистрирана по време на изследвания на съня (полисомнография). Изследователите установиха, че тя може да открива закономерности, свързани с бъдещи здравословни проблеми, включително такива рискове, които стандартните медицински прегледи може да не уловят напълно.

В проучването, публикувано в списание „Сън“, са използвани данни за повече от 35 000 пациенти от три медицински центъра в САЩ. Учените са обучили модел с ИИ да анализира сърдечните сигнали, съчетавайки ги с информация за фазите на съня на пациентите.

След това екипът е тествал системата върху две независими групи: 9 810 пациенти в болницата към университета „Емори“ (Emory University Hospital) и 12 576 пациенти в медицинския център „Бет Израел Дийкънес“ (Beth Israel Deaconess Medical Center).

Моделът е прогнозирал 5 изхода: предсърдно мъждене (състояние, причиняващо неравномерен сърдечен ритъм), инсулт, инфаркт, сърдечна недостатъчност и смърт по каквато и да е причина. Изследователите са проследили здравословното състояние на участниците в продължение на до 10 години в едната група и до 7 години в другата.

Най-добри резултати са постигнати при прогнозирането на сърдечна аритмия, сърдечна недостатъчност и смърт. Включването на анализа, извършен от ИИ, е повишило точността на оценката на риска за тези състояния, надхвърляйки прогнозите, базирани единствено на утвърдени рискови фактори като възраст, тютюнопушене, високо кръвно налягане и диабет.

По отношение на сърдечната недостатъчност, изследователите отчитат подобрение от 8% до 9% в способността на модела да разграничава хората, при които по-късно се развива заболяването, от тези, при които това не се случва.

Въпреки това, ИИ не е довел до значително подобрение в прогнозирането на инсулт или инфаркт в сравнение с оценките, базирани на вече известните рискови фактори. Според изследователите тези състояния може да са по-трудни за прогнозиране за години напред, ако се разчита единствено на сърдечните сигнали.

По-рано Казинформ съобщи, че Бразилия ще разработи базирана на ИИ система, която да подпомогне наблюдението на състоянието на горите и защитените територии.

#сърдечни проблеми #сън #прогноза #изкуствен интелект

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