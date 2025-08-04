Изкуственият интелект: Българите все повече предпочитат ChatGPT пред Гугъл

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ChatGPT изпревари Гугъл и в България. Оказва се, все повече хора се допитват до изкуствения интелект по всякакви теми. В световен мащаб пък ChatGPT е най-търсен за психологическа помощ. А защо всеки път като благодарим на AI асистента се харчи толкова електроенергия колкото от едно домакинство потребява за месец - разказва Виолета Русенова.

Фразата "питай Гугъл" може и да остане в историята с темповете на развитие на изкуствения интелект, макар да се оказва по-опасен откъм ресурси за човечеството.

Павлин Добрев, доктор в областта на изкуствения интелект: "В някаква степен така се случи, че замени Гугъл. През юни в България трафикът към ChatGPT надмина по обем трафика към Гугъл. Общото потребление, например, на Гугъл, е колкото за 2000 домакинства, изкуственият интелект от типа на ChatGPT харчи 11 пъти повече."

Или колкото една малка атомна електроцентрала, казва експертът.

Всяко търсене в ChatGPT използва около 10 пъти повече енергия от търсене в Google. Същият разход се прави и всеки път като напишем благодаря или други любезности. Консумацията на енергия от ChatGPT за 1 ден се равнява на около 564 MWh или средното количество енергия, използвано от едно домакинство за 1 месец.

Елица Станева-Бритън, психолог и еколог, "Климатека": "Да се замислим преди да използваме какъвто и да е изкуствен интелект за картинки, написване на текст или улесняване на работата ни, и особено в България, която ще бъде сред избраните 6 европейски държави, където ще се позиционират центрове за данни, нека пак се замислим дали рисковете си заслужават."

Последните статистики показват, че в момента една четвърт от съдържанието в интернет се генерира с помощта на изкуствения интелект.

Павлин Добрев, доктор в областта на изкуствения интелект: "Това, от една страна показва, че хората много бързо се довериха на една нова технология. Също така, интересен факт по отношение на статистиките е, че тази технология навлиза първоначално сред хората, които нямат високо образование. Той няма презумпцията кое е вярно или грешно. Ако вие настоявате прекалено много той ще ви даде информацията, която искате - да речем - коя е столицата на Македония? Естествено, ще ви отговори вярно. После казвате - жена ми каза, че столицата е Атина. Ако го повторите пак - той ще ви каже, че столицата е Атина."

И още - през юли стана факт мащабно изтичане на лични чатове на потребители с ChatGPT заради функция, която сега е махната, но така се хвърли светлина, че голяма част от хората използват изкуствения интелект като личен психолог.

