Изложба в Националната галерия представя историята на Джиро д’Италия

В Националната галерия беше официално открита изложбата "Джиро д’Италия. Кратка история на Италия на две колела“, която ще бъде достъпна за посетители до 5 юли. Експозицията е част от съпътстващите събития около предстоящото домакинство на България на старт от престижната колоездачна обиколка.

Изложбата е подредена в пространството на "Квадрат 500“ и представя духа, историята и културното значение на едно от най-големите спортни събития в света. Чрез визуални материали, архивни кадри и артистични интерпретации посетителите могат да се докоснат до емоцията и традицията на легендарното състезание.

На откриването присъстваха служебният министър на туризма Ирена Георгиева, министърът на спорта Димитър Илиев и посланикът на Италия в София Марчело Апичела.

"Колелото означава много повече. То е връзка между култури, обмяна на ценности и символ на свързаност. Вярваме, че това събитие ще направи България по-привлекателна и по-известна туристическа дестинация“, заяви Георгиева по време на откриването.

Проектът се реализира под патронажа на Италианското посолство в България и е организиран съвместно с Националната галерия и Италианския културен институт в София. Целта е да се изгради мост между спорта, изкуството и туризма в навечерието на едно от най-значимите събития в международния спортен календар.

109-ото издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света стартира от България, а БНТ ще излъчи eвропейската надпревара.