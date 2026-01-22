Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Извършителите се издирват от полицията

Семейство от Кюстендил е станало жертва на телефонна измама снощи, съобщиха от полицията в Кюстендил. Двойката е измамена с 31 хиляди евро, които били хвърлени през оградата на училище в града. Измамниците се издирват, казаха от полицията.

Измамените са отишли в полицията в Кюстендил снощи, в 2:40 ч., за да съобщят, че са били въведени в заблуждение по телефона от непознат мъж, който се представил се за полицай от националната полиция. Мъжът им съобщил, че ще последва обаждане от измамници, които проследяват, които ще им поискат пари. Уверил ги, че полицията е в готовност да реагира и да задържи престъпниците. Семейството е контролирано постоянно по телефоните, като не им е било позволявано да говорят с други хора.

Комуникацията по телефона между жертвите, измамниците и "полицая" е продължила до късно през нощта, казаха от полицията. Жертвите на измамата били уведомени, че има задържани, водят се разговори с прокурор, а мнимият полицай им дал телефонен номер за връзка.

Парите били занесени до близко училище и хвърлени през оградата. След оставянето на сумата и спазените указания обажданията били преустановени, семейството опитало да се свърже с полицая, но без резултат.

Специализираните полицейски действия са започнали веднага след заявяването на деянието от служители на РУ - Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство.

#сигнал за измама #ало измамници #Кюстендил #ало измама

