ИЗВЕСТИЯ

Изпитен маратон в Южна Корея – зрелостниците полагат 8-часов тест

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Заради изпита трафикът е спрян, полети са пренасочени, а магазините затворени, за да се осигури тишина

В Южна Корея в момента се провежда един от най-тежките изпити за зрелостници в света.

За да се осигурят максимално добри условия на учениците и да няма шум по улиците, много магазини днес не работят, трафикът е почти парализиран, а много полети са пренасочени.

Изпитът продължава 8 часа, като учениците трябва да отговорят на 200 въпроса, свързани с корейския език, математика, английски език, социални или природни науки, допълнителен чужд език и йероглифи.

В Южна Корея се приема, че този изпит определя съдбата на младите хора.

