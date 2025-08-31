БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел нанесе първи удар по самочувствието на Франция на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

Силна последна се оказа достатъчна за изралците да спрат полета французите на шампионата.

Израел нанесе първи удар по самочувствието на Франция на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Националният отбор на Израел съхрани надежди за място на осминафиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Кипър, Полша и Финландия. Момчетата на Ариел Алами наказаха Франция с 82:69 в мач от третия кръг в група D. В "Сподек Арена", Катовице интригата бе жива през първите три части, за да дойде заключителната четвърт, в която израелците намериха своя ритъм и по този начин нанесоха първо поражение на състава на Фредерик Фоту на шампионата.

Този двубой също не мина без българско участие, след като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Така двата тима имат на сметката си по две победи и една загуба, като делят първо-второ място във временното класиране. На 2 септември (вторник) израелският отбор ще срещне Белгия, а "петлите" ще имат важен мач срещу Полша.

Безплодните атаки се превърнаха в запазена марка и за двата отбора на старта. Постепенно заздравяването на защитата и няколко светкавични атаки, завършени от Закари Ризаше и Джейлън Хорд, предоставиха възможността на символичните гости да вземат лидерството на бърза ръка и да се отскубнат с 5 точки в края на дебютната част.

Подобно на първия период, вторият също не се славеше с добра резултатност. Равенството често присъстваше на светлинното табло, като се запази и на голямата почивка, завършила при 36:36.

Поделеното надмощие се запази като тенденция и в началото на второто полувреме. Това обаче не попречи на Ели Окобо да се събуди в края на предпоследния период и собственоръчно да изведе французите с точка напред.

Серия от 11:3, подхваната от Томер Гинат, Дени Авдия и Ям Мадар, даде тон на символичните домакини за пълен обрат и по-сериозно водачество на старта на финалната десетка. „Петлите“ се намираха в нокдаун, особено в нападение, където изглеждаха безидейни, а Гинат, Авдия и Мадар сложиха точка на спора.

Дени Авдия блесна за победителите с 23 точки, 8 борби и 5 откраднати топки. Яма Мадар отбеляза 17 точки, Роман Соркин финиширра с 12 и 8 овладени под двата ринга топки.

Закари Ризашер бе над всички за "сините" с 14 точки. Ели Окобо регистрира 13, 5 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция, Джейлън Хорд приключи с 12 точки.

#Национален отбор на Израел по баскетбол за мъже #Национален отбор на Франция по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
2
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
4
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Отиде си Кирил Кадийски
5
Отиде си Кирил Кадийски
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
6
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист обяви първия нов играч в селекцията си
Рилски спортист обяви първия нов играч в селекцията си
Магията на Лука Дончич окрили Словения за първа победа на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Магията на Лука Дончич окрили Словения за първа победа на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:05 мин.
Гърция отметна и Грузия за нова крачка към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Гърция отметна и Грузия за нова крачка към Топ 8 на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Испания разсея съмненията от старта на Евробаскет и взе своето срещу Босна и Херцеговина Испания разсея съмненията от старта на Евробаскет и взе своето срещу Босна и Херцеговина
Чете се за: 02:12 мин.
Как един македонец накара децата в Свети Влас да заобичат баскетбола и дори успя да ги изведе до сребърните медали Как един македонец накара децата в Свети Влас да заобичат баскетбола и дори успя да ги изведе до сребърните медали
Чете се за: 14:55 мин.
Франция матира Словения за втора победа на Евробаскет 2025 Франция матира Словения за втора победа на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ