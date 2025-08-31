Израел нанесе първи удар по самочувствието на Франция на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Израел съхрани надежди за място на осминафиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Кипър, Полша и Финландия. Момчетата на Ариел Алами наказаха Франция с 82:69 в мач от третия кръг в група D. В "Сподек Арена", Катовице интригата бе жива през първите три части, за да дойде заключителната четвърт, в която израелците намериха своя ритъм и по този начин нанесоха първо поражение на състава на Фредерик Фоту на шампионата.

Този двубой също не мина без българско участие, след като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Така двата тима имат на сметката си по две победи и една загуба, като делят първо-второ място във временното класиране. На 2 септември (вторник) израелският отбор ще срещне Белгия, а "петлите" ще имат важен мач срещу Полша.

ISRAEL HOLD OFF FRANCE’S QUALIFICATION DREAMS#EUROBASKET — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Безплодните атаки се превърнаха в запазена марка и за двата отбора на старта. Постепенно заздравяването на защитата и няколко светкавични атаки, завършени от Закари Ризаше и Джейлън Хорд, предоставиха възможността на символичните гости да вземат лидерството на бърза ръка и да се отскубнат с 5 точки в края на дебютната част.

Подобно на първия период, вторият също не се славеше с добра резултатност. Равенството често присъстваше на светлинното табло, като се запази и на голямата почивка, завършила при 36:36.

He really stopped the time with that one#EuroBasket x @FRABasketball pic.twitter.com/YbAp9idt2i — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Поделеното надмощие се запази като тенденция и в началото на второто полувреме. Това обаче не попречи на Ели Окобо да се събуди в края на предпоследния период и собственоръчно да изведе французите с точка напред.

Серия от 11:3, подхваната от Томер Гинат, Дени Авдия и Ям Мадар, даде тон на символичните домакини за пълен обрат и по-сериозно водачество на старта на финалната десетка. „Петлите“ се намираха в нокдаун, особено в нападение, където изглеждаха безидейни, а Гинат, Авдия и Мадар сложиха точка на спора.

Дени Авдия блесна за победителите с 23 точки, 8 борби и 5 откраднати топки. Яма Мадар отбеляза 17 точки, Роман Соркин финиширра с 12 и 8 овладени под двата ринга топки.

Закари Ризашер бе над всички за "сините" с 14 точки. Ели Окобо регистрира 13, 5 асистенции и 4 успешни стрелби от далечна дистанция, Джейлън Хорд приключи с 12 точки.