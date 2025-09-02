БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел подпечата мястото си на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Запази

Израелците удържаха Белгия, за да продължат към следващата фаза на шампионата.

Израел подпечата мястото си на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com

Националният отбор на Израел намери място на осминафиналите на европейското първенство по баскетбол в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. Играчите на Ариел Алами удържаха Белгия с 92:89 в мач от четвъртия кръг в група D. В „Сподек Арена“ израелците държаха инициативата в ръцете си, като единствено в края трябваше да треперят, тъй като именно тогава отблъснаха щурма на баскетболистите на Дарио Гергя. Taka израелският отбор спечели за втори последователен път на шампионата и нанесе второ поредна загуба на белгийците, които се отдалечиха от участие следващата фаза.

Всичко това се случи пред погледа на Елеонора Рангелова, която влезе в ролята на комисар.

Израелците се изкачиха до първото място в подреждането с три успеха и едно поражение, а белгийските „лъвове“ имат огледален баланс и заемат четвъртата позиция. На 4 септември (четвъртък) израелският отбор ще срещне Словения. От своя страна белгийският тим ще търси задължителна победа срещу Полша.

Дени Авдия, Нимрод Леви и Роман Соркин на бърза ръка поведоха символичните гости към двуцифрен аванс на старта. Проблясъците на Еманюел Льоконт и Ханс Ванвейн не свършиха работа на белгийците, а техните съперници дръпнаха с 8 точки след 10 минути игра.

„Сините“ разсеяха съмненията за интрига и в средата на втората част, когато отново си осигуриха двуцифрена разлика с помощта на Авдия и Соркин. До края на полувремето символичните домакини не успяха да намерят подобаващ отговор и израелците фиксираха 51:36 на голямата почивка в тяхна полза.

Авдия и Соркин се превърнаха в обичайните заподозрени за символичните гости и при подновяването на играта, когато преднината им стана още по-заплашителна. Белгийските „лъвове“ отново нямаха верни решения и израелският тим дръпна със 17 точки в края на предпоследния период.

Белгийският отбор най-сетне показа признаци на живот във финалната десетка, намирайки начин да стопи изоставането си само до 6 точки чрез Исмаел Бако, Сийбе Ледген и Ванвайн. В този момент Томер Гинат отговори и върна спокойствието на израелците, които до края удържаха ценния успех.

Дени Авдия даде тон на победителите с 22 точки. Роман Соркин записа 18 и 5 борби, Томер Гинат има 13 и 13 овладени под двата ринга топки. Кадийн Карингтън наниза 11 точки, Ям Мадар приключи с 10 и 7 асистенции.

Еманюел Льоконт отвърна за белгийците с 15 точки. Ханс Ванвайн (11 борби и 9 асистенции) и Лоик Шварц добавиха по 14, Сийбе Ледген е с 12, Жан-Марк Мвема остана с 10.

#Национален отбор на Израел по баскетбол за мъже #Национален отбор на Белгия по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
6
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Баскетбол

Словения заслужи място на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Словения заслужи място на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец
Чете се за: 01:02 мин.
Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море
Чете се за: 02:47 мин.
Черногорски баскетболист ще носи екипа на Ботев 2012 Черногорски баскетболист ще носи екипа на Ботев 2012
Чете се за: 01:12 мин.
Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
Сърбия с четвърта поредна победа на Евробаскет 2025 Сърбия с четвърта поредна победа на Евробаскет 2025
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ