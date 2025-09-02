Израел подпечата мястото си на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Израел намери място на осминафиналите на европейското първенство по баскетбол в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. Играчите на Ариел Алами удържаха Белгия с 92:89 в мач от четвъртия кръг в група D. В „Сподек Арена“ израелците държаха инициативата в ръцете си, като единствено в края трябваше да треперят, тъй като именно тогава отблъснаха щурма на баскетболистите на Дарио Гергя. Taka израелският отбор спечели за втори последователен път на шампионата и нанесе второ поредна загуба на белгийците, които се отдалечиха от участие следващата фаза.

Israel get the job done in a close one#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Всичко това се случи пред погледа на Елеонора Рангелова, която влезе в ролята на комисар.

Израелците се изкачиха до първото място в подреждането с три успеха и едно поражение, а белгийските „лъвове“ имат огледален баланс и заемат четвъртата позиция. На 4 септември (четвъртък) израелският отбор ще срещне Словения. От своя страна белгийският тим ще търси задължителна победа срещу Полша.

Israel have clinched their spot in #EuroBasket Round of 16 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Дени Авдия, Нимрод Леви и Роман Соркин на бърза ръка поведоха символичните гости към двуцифрен аванс на старта. Проблясъците на Еманюел Льоконт и Ханс Ванвейн не свършиха работа на белгийците, а техните съперници дръпнаха с 8 точки след 10 минути игра.

„Сините“ разсеяха съмненията за интрига и в средата на втората част, когато отново си осигуриха двуцифрена разлика с помощта на Авдия и Соркин. До края на полувремето символичните домакини не успяха да намерят подобаващ отговор и израелците фиксираха 51:36 на голямата почивка в тяхна полза.

Roman Sorkin was RELENTLESS in the first half (14 PTS & 100% FG)!#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/NbDpQsjG7i — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Авдия и Соркин се превърнаха в обичайните заподозрени за символичните гости и при подновяването на играта, когато преднината им стана още по-заплашителна. Белгийските „лъвове“ отново нямаха верни решения и израелският тим дръпна със 17 точки в края на предпоследния период.

Белгийският отбор най-сетне показа признаци на живот във финалната десетка, намирайки начин да стопи изоставането си само до 6 точки чрез Исмаел Бако, Сийбе Ледген и Ванвайн. В този момент Томер Гинат отговори и върна спокойствието на израелците, които до края удържаха ценния успех.

Дени Авдия даде тон на победителите с 22 точки. Роман Соркин записа 18 и 5 борби, Томер Гинат има 13 и 13 овладени под двата ринга топки. Кадийн Карингтън наниза 11 точки, Ям Мадар приключи с 10 и 7 асистенции.

Еманюел Льоконт отвърна за белгийците с 15 точки. Ханс Ванвайн (11 борби и 9 асистенции) и Лоик Шварц добавиха по 14, Сийбе Ледген е с 12, Жан-Марк Мвема остана с 10.