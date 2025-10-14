Изследователи в ролята на астронавти ще симулират на Земята мисии до Марс и Луната

Изследователи ще влязат в ролята на астронавти в симулации на бъдещи пребивавания на Луната и Марс в най-мащабната си международна мисия досега, предаде ДПА.

През следващите две седмици около 70 мъже и жени ще живеят на 17 места по целия свят, които в някои отношения наподобяват престой на друга планета според Австрийския космически форум, действащ като контролен център. Мисията, координирана от Виена, е под ръководството на 44-годишната германска астронавтка Аника Мелис.

Изследователите, известни като "аналогови астронавти", симулират космически изследвания на Земята, за да натрупат важен опит за бъдещи пилотирани мисии. Когато са на открито, те носят специални скафандри, отбелязва ДПА.

Основните цели включват изследване на това как хетерогенен екип си сътрудничи при изключителен стрес и как членовете му се справят с изолацията. Екипите живеят заедно в затворени пространства в Чехия или Полша, например в бункер или водолазна капсула.

Общо 200 изследователи от 25 страни участват в проекта. Хабитати има и в други страни като Йордания, Франция, САЩ, Австралия и Индия, допълва ДПА.

Пътуването до Марс се счита за една от най-важните цели на космическите мисии. Големите космически организации понастоящем очакват първите хора да стъпят на Марс през 40-те години на този век.