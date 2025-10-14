БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Изследователи в ролята на астронавти ще симулират на Земята мисии до Марс и Луната

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
изследователи ролята астронавти симулират земята мисии марс луната
Изследователи ще влязат в ролята на астронавти в симулации на бъдещи пребивавания на Луната и Марс в най-мащабната си международна мисия досега, предаде ДПА.

През следващите две седмици около 70 мъже и жени ще живеят на 17 места по целия свят, които в някои отношения наподобяват престой на друга планета според Австрийския космически форум, действащ като контролен център. Мисията, координирана от Виена, е под ръководството на 44-годишната германска астронавтка Аника Мелис.

Изследователите, известни като "аналогови астронавти", симулират космически изследвания на Земята, за да натрупат важен опит за бъдещи пилотирани мисии. Когато са на открито, те носят специални скафандри, отбелязва ДПА.

Основните цели включват изследване на това как хетерогенен екип си сътрудничи при изключителен стрес и как членовете му се справят с изолацията. Екипите живеят заедно в затворени пространства в Чехия или Полша, например в бункер или водолазна капсула.

Общо 200 изследователи от 25 страни участват в проекта. Хабитати има и в други страни като Йордания, Франция, САЩ, Австралия и Индия, допълва ДПА.

Пътуването до Марс се счита за една от най-важните цели на космическите мисии. Големите космически организации понастоящем очакват първите хора да стъпят на Марс през 40-те години на този век.

#Луната #мисия до Марс #Марс #Космос

Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет
Мегаракетата "Старшип" успешно завърши 11-ия си тестови полет
Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под 10% от микса? Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под 10% от микса?
Чете се за: 05:30 мин.
Астрономи са заснели за първи път две черни дупки, които се въртят една около друга Астрономи са заснели за първи път две черни дупки, които се въртят една около друга
Чете се за: 03:25 мин.
Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология
Чете се за: 03:20 мин.
"Прашните дяволи" на Марс разкриват бурни условия на повърхността на планетата "Прашните дяволи" на Марс разкриват бурни условия на повърхността на планетата
Чете се за: 04:12 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.

Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
