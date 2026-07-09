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Изслушаха Кирил Димов и Деньо Денев пред комисията за службите за случая „КУБ“

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Изслушаха Кирил Димов и Деньо Денев пред комисията за службите за случая „КУБ“
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Бившият шеф на Териториалната дирекция на ДАНС във Варна Кирил Димов, пенсиониран месец след скандала с украинската корпорация КУБ, и бившият шеф на агенцията Деньо Денев бяха изслушани на Комисията за контрол над службите за сигурност. Заседанието беше закрито.

Кирил Димов заяви преди две седмици, че е изготвил предложение за експулсирането на Олег Невзоров от България с мотив "пране на пари", което е изпратил до тогавашния председател на ДАНС Деньо Денев.

По думите на Димов около десет дни по-късно Денев е отменил заповедта, без да изложи конкретни мотиви за решението си.

Днес Деньо Денев отказа да обясни повече за действията си тогава пред медиите.

Стигна се обаче до скандал на комисията, тъй като Костадин Костадинов и Коста Стоянов от "Възраждане" не бяха допуснати да присъстват.

# Олег Невзоров # Деньо Денев #изслушване на службите #изслушване #Кирил Димов

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