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Изтребител F‑35B се разби край авиобаза в Калифорния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:35 мин.
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Снимка: БТА
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Корпусът на морската пехота на САЩ съобщи, че изтребител F‑35B се е разбил близо до авиобаза в Южна Калифорния, а пилотът е откаран в медицинско заведение, предаде Асошиейтед прес.

Самолетът е паднал вчера следобед в района на авиобаза Мирамар в Сан Диего. В изявление на морската пехота инцидентът е определен като „произшествие от клас А“. Това е най-тежката категория, използвана когато щетите надхвърлят 2 милиона долара, когато е унищожен военен самолет или има загинал военнослужещ.

В изявлението не се посочват подробности за състоянието на пилота, освен че е катапултирал, бил е открит и е транспортиран към медицинско заведение.

Въздушни кадри от новинарски хеликоптер показаха стълб черен дим, издигащ се от останките в земно поле, с множество военни и пожарни автомобили и хора наоколо. Говорителката на пожарната служба в Сан Диего Кандас Хадли каза, че огнеборците са били на място, за да реагират на възникнал растителен пожар близо до мястото на катастрофата.

Ф‑35Б е една от няколко версии на модерния стелт изтребител, използван от морската пехота, военноморските сили и военновъздушните сили на САЩ. Тази версия има двигател, проектиран за кратки излитания и е способна на вертикално кацане.

#F‑35B #Калифорния #изтребител

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