Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения

неорганизирани емисии от сградата на котелния цех, газоходите и други съоръжения, както и организирани емисии от изпускащите устройства на инсталацията - това установиха инспектори от РИОСВ - София при извънредни проверки на ТЕЦ "Бобов дол". Проверките са направени на 15 и 16 април 2026 г. във връзка със сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Инспекторите са извършили обход както на територията на централата, така и в района около нея.

В хода на проверките е констатирано, че част от отпадъчните газове, формирани при работата на енергийните котли, не преминават изцяло по определения технологичен път през предвидените пречиствателни съоръжения, включително сероочистващата инсталация, а се изпускат като неорганизирани емисии през компрометирани участъци на газоходите. Това представлява нарушение на условията, заложени в действащото комплексно разрешително на дружеството.

Според РИОСВ това представлява нарушение на условията в комплексното разрешително на дружеството. По случая е започната административнонаказателна процедура, като предстои издаване на наказателно постановление. Инспекцията ще продължи засиления контрол върху дейността на централата.