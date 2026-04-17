"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения

неорганизирани емисии от сградата на котелния цех, газоходите и други съоръжения, както и организирани емисии от изпускащите устройства на инсталацията - това установиха инспектори от РИОСВ - София при извънредни проверки на ТЕЦ "Бобов дол". Проверките са направени на 15 и 16 април 2026 г. във връзка със сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Инспекторите са извършили обход както на територията на централата, така и в района около нея.

Констатирано е също, че част от отпадъчните газове не преминават изцяло през пречиствателните съоръжения, включително сероочистващата инсталация, поради компрометирани участъци на газоходите.

В хода на проверките е констатирано, че част от отпадъчните газове, формирани при работата на енергийните котли, не преминават изцяло по определения технологичен път през предвидените пречиствателни съоръжения, включително сероочистващата инсталация, а се изпускат като неорганизирани емисии през компрометирани участъци на газоходите. Това представлява нарушение на условията, заложени в действащото комплексно разрешително на дружеството.

Според РИОСВ това представлява нарушение на условията в комплексното разрешително на дружеството. По случая е започната административнонаказателна процедура, като предстои издаване на наказателно постановление. Инспекцията ще продължи засиления контрол върху дейността на централата.

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
5
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
6
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Екология

Серен диоксид над нормата във въздуха на Димитровград три поредни дни
Серен диоксид над нормата във въздуха на Димитровград три поредни дни
Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ) Женската горила Фату стана на 69 години (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
През 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед През 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед
Чете се за: 02:00 мин.
Опасност от изригване на супервулкан край бреговете на Япония Опасност от изригване на супервулкан край бреговете на Япония
Чете се за: 04:47 мин.
След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно След 9 дни 1 час и 32 минути в Космоса - мисията "Артемис II" завърши успешно
Чете се за: 03:12 мин.
По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II" По-малко от седем часа до завръщането на Земята на четиримата астронавти от мисията "Артемис II"
5881
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
