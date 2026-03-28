Извънредно положение в Дагестан, повече от 327 000 души са без ток заради наводнения

Властите в Махачкала, столицата на руската република Дагестан, обявиха извънредно положение, след като обилни дъждове предизвикаха наводнения и прекъсвания на електроподаването, предаде Ройтерс.

"Службите за спешна помощ са поставени в повишена готовност, полагат се усилия за справяне с последствията и ще бъде оказана помощ на засегнатите жители", съобщи градската администрация на Махачкала в "Телеграм".

Над 327 000 души в 283 населени места остават без електричество в Дагестан поради лошите атмосферни условия, съобщи регионалното министерство на извънредните ситуации.

Държавният глава на републиката Сергей Меликов заяви, че службите за спешна помощ и властите са се подготвяли за влошаване на метеорологичните условия, но реалната ситуация "надминава дори най-песимистичните прогнози".

Властите във втория по големина град в Дагестан - Хасавюрт, съобщиха, че железопътен мост е бил повреден поради обилните валежи.

Според прогнозите, обилните валежи в региона ще продължат и утре.