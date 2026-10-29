Изяснена е самоличността на шофьора на унгарския тир, загинал при тежката катастрофа на пътя София - Русе

Изяснена е самоличността на унгарския шофьор, който загина при тежката катастрофа на пътя София - Русе вчера. Инцидентът стана в района на село Масларево при сблъсък между два камиона, в които впоследствие се вряза и автобус с 38 души.
На място загинаха и шофьорите и двата камиона, а само заради бързата и адекватна реакция на водачите на автобуса, никой от пътните не е пострадал. Вчера разследващите назначиха ДНК експертиза и поискаха международно съдействие за установяване на самоличността на шофьора на чуждестранния камион. Разследващите работят по всички възможни версии. От Областно пътно управление във Велико Търново, заявиха, че пътят е в добро състояние, а последният ремонт там е извършен през 2024 година.
Илиан Благоев - говорител на Окръжна прокуратура - Велико Търново: "Версиите са обичайните за заспиване, призляване, техническа неизправност, някакъв инцидент на пътя, които са резултат на умора, превишена скорост, условия и мокри"
Инж. Йордан Матеев - Областно пътно управление - Велико Търново: "Конкретно в този участък е добро техническо и експлоатационно. Ремонт е извършен 2024 година на подмяна на асфалтова настилка, впоследствие съвсем скоро е положена маркировка - без дупки, без неравности, без коловози.Ще изготвим проект и за ограничение на скоростта и полагане на напречна шумна маркировка"