Джамал Мусиала пред завръщане за Байерн

Германският национал Джамал Мусиала е близо до завръщането си в състава на Байерн Мюнхен и дори може да участва в мача от първия кръг за купата на Германия в сряда срещу третодивизионния Оснабрюк, съобщи треньорът на "червените" Венсан Компани.

Мусиала е имал припадъци в две от предсезонните приятелски срещи и е трябвало да пропусне началото на сезона, докато лекарствата му бъдат коригирани.

Компани заяви във вторник, че ще има специални разговори с атакуващия халф и лекарите, преди да се вземе окончателно решение дали Мусиала може да се завърне в сряда или в мача от Първа Бундеслига в събота срещу Шалке 04 или през следващата седмица в Шампионската лига срещу Будьо/Глимт.

"Той тренира много добре. Въпросът е да изберем правилния момент. Дали това е утре, през уикенда или следващата седмица, все още не мога да кажа", заяви Компани пред медиите.

Той добави, че нападателят Серж Гнабри също е на път да се завърне в състава от контузия в бедрения мускул, която получи през пролетта. Гнабри пропусна Световното първенство в Северна Америка това лято.

Йонас Урбиг ще бъде вратар за шампионите в сряда вместо Мануел Нойер, тъй като младият страж продължава да получава игрово време, докато кариерата на Нойер приключва.

"Вече гласувахме доверие на Йонас. Той игра в много важни мачове, като например финала за купата на страната. Това са важни етапи, които показват, че може да се представя силно в големите моменти", каза още Венсан Компани.