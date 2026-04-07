БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:27 мин.
Чете се за: 05:50 мин.
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джей Ди Ванс пристигна в Унгария

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша пристигнаха тази сутрин в Унгария на официално посещение, предаде унгарската агенция МТИ.

Вицепрезидентът, който ще бъде на двудневна визита в Будапеща, беше посрещнат на Международното летище „Ференц Лист“ с военни почести от външния министър Петер Сиярто.

В рамките на посещението Ванс ще разговоря с премиера Виктор Орбан, преди да произнесат речи на митинг под надслов „Ден на унгарско-американското приятелство“ в конгресна зала в Будапеща.

Според Сиярто пристигането на Ванс демонстрира, че отношенията между Вашингтон и Будапеща са навлезли в нова „златна ера“, предаде Ройтерс.

Петер Сиярто - външен министър на Унгария: „Визитата ясно показва, че настъпва нова златна ера в американско-унгарските отношения.“

Той допълни, че теми на преговорите между Ванс и унгарското ръководство ще бъдат миграцията, глобалната сигурност, икономическото и енергийното сътрудничество.

Петер Сиярто - външен министър на Унгария: „Търговията между двете страни никога не е била толкова силна, колкото миналата година. Американските инвестиции в Унгария за миналата година също са на рекордно равнище и (положителната) инерция изглежда ще продължи. Тази година търговският оборот се е увеличил с 50 процента. Само през март обявихме шест нови инвестиции на обща стойност 100 милиарда форинта (261,1 млн. евро).“

# Джей Ди Ванс #САЩ #Унгария

Последвайте ни

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 03:32 мин.
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:02 мин.
По света
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Чете се за: 03:50 мин.
Още
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ