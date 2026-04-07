Джей Ди Ванс пристигна в Унгария

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша пристигнаха тази сутрин в Унгария на официално посещение, предаде унгарската агенция МТИ.
Вицепрезидентът, който ще бъде на двудневна визита в Будапеща, беше посрещнат на Международното летище „Ференц Лист“ с военни почести от външния министър Петер Сиярто.
В рамките на посещението Ванс ще разговоря с премиера Виктор Орбан, преди да произнесат речи на митинг под надслов „Ден на унгарско-американското приятелство“ в конгресна зала в Будапеща.
Според Сиярто пристигането на Ванс демонстрира, че отношенията между Вашингтон и Будапеща са навлезли в нова „златна ера“, предаде Ройтерс.
Петер Сиярто - външен министър на Унгария: „Визитата ясно показва, че настъпва нова златна ера в американско-унгарските отношения.“
Той допълни, че теми на преговорите между Ванс и унгарското ръководство ще бъдат миграцията, глобалната сигурност, икономическото и енергийното сътрудничество.
Петер Сиярто - външен министър на Унгария: „Търговията между двете страни никога не е била толкова силна, колкото миналата година. Американските инвестиции в Унгария за миналата година също са на рекордно равнище и (положителната) инерция изглежда ще продължи. Тази година търговският оборот се е увеличил с 50 процента. Само през март обявихме шест нови инвестиции на обща стойност 100 милиарда форинта (261,1 млн. евро).“