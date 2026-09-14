БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 03:57 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джеймс Франко ще се превъплъти в Йохан Кройф във филма за Христо Стоичков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Номинираният за "Оскар“ актьор се присъединява към Джим Кавийзъл в "Стоичков - Имало едно време в България“, който ще проследи пътя на българската легенда от първите стъпки във футбола до световния връх

джеймс франко превъплъти йохан кройф филма христо стоичков
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Холивудската звезда Джеймс Франко ще изиграе Йохан Кройф в мащабната продукция "Стоичков – Имало едно време в България“. Американският актьор ще влезе в образа на легендарния нидерландец и треньор на Барселона, изиграл ключова роля в един от най-важните периоди от кариерата на Христо Стоичков.

С присъединяването на Франко проектът събира две холивудски имена в актьорския си състав, след като участие във филма има и Джим Кавийзъл. Според екипа това се случва за първи път в българска филмова продукция и е част от амбицията историята на Стоичков да достигне до международна публика.

Джеймс Франко е сред разпознаваемите американски актьори от своето поколение. Изпълнението му в „127 часа“ на режисьора Дани Бойл му носи номинация за „Оскар“ за най-добър актьор, а в кариерата си има и две награди "Златен глобус“. Сред популярните заглавия с негово участие са трилогията "Спайдър-мен“, "Милк“, "Ананас експрес“, "Възходът на планетата на маймуните“ и "Катастрофалният артист“.

Във филма Франко ще пресъздаде Кройф като футболния визионер, който вижда потенциала на Стоичков и му помага да направи решителната крачка към голямата европейска сцена. Връзката между двамата ще бъде част от разказа за възхода на българина и годините му в Барселона.

Основата на проекта е историята, залегнала в книгата на спортния журналист Владимир Памуков "Христо Стоичков. Историята“. Адаптацията за голям екран е дело на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано и сценариста Георги Ангелов, а Род Бар е творчески директор на лентата.

Историята няма да се съсредоточи единствено върху футболните успехи. Във фокуса ще попаднат отношенията, трудните решения, доверието и личната цена зад големите триумфи на Стоичков.

"Стоичков – Имало едно време в България“ ще проследи развитието му от първите стъпки във футбола до успехите с Барселона, спечелването на "Златната топка“ и историческото световно първенство в САЩ през 1994 година. Наред с познатите моменти от терена продукцията ще покаже и битките извън него, както и характера, превърнал Стоичков в една от най-разпознаваемите фигури в българския спорт.

Проектът е замислен като международна кинопродукция, която ще бъде заснета в България и чужбина и ще събере български и световни актьори. В създаването и международното разпространение участва Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола.

#Джеймс Франко #"Стоичков - Имало едно време в България" #христо стоичков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден
6
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Български футбол

Ботев Пловдив с жест към Александър Александров след тежката контузия в дербито
Ботев Пловдив с жест към Александър Александров след тежката контузия в дербито
Лудогорец преследва юбилейна победа срещу удобен съперник преди паузата Лудогорец преследва юбилейна победа срещу удобен съперник преди паузата
Чете се за: 04:20 мин.
Душан Косич: Трябва да приемем, че сме в трудна ситуация Душан Косич: Трябва да приемем, че сме в трудна ситуация
Чете се за: 01:42 мин.
Станислав Генчев: Трябва да вдигаме нивото си Станислав Генчев: Трябва да вдигаме нивото си
Чете се за: 01:35 мин.
Ботев властва в дербито на Пловдив Ботев властва в дербито на Пловдив
Чете се за: 03:32 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ституацията очевидно е опасна, има подценяване Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ституацията очевидно е опасна, има подценяване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена от изкуствения интелект (СНИМКИ) Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена от изкуствения интелект (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическата криза в Косово: Албин Курти е преизбран за премиер
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ