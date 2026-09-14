Джеймс Франко ще се превъплъти в Йохан Кройф във филма за Христо Стоичков

Холивудската звезда Джеймс Франко ще изиграе Йохан Кройф в мащабната продукция "Стоичков – Имало едно време в България“. Американският актьор ще влезе в образа на легендарния нидерландец и треньор на Барселона, изиграл ключова роля в един от най-важните периоди от кариерата на Христо Стоичков.

С присъединяването на Франко проектът събира две холивудски имена в актьорския си състав, след като участие във филма има и Джим Кавийзъл. Според екипа това се случва за първи път в българска филмова продукция и е част от амбицията историята на Стоичков да достигне до международна публика.

Джеймс Франко е сред разпознаваемите американски актьори от своето поколение. Изпълнението му в „127 часа“ на режисьора Дани Бойл му носи номинация за „Оскар“ за най-добър актьор, а в кариерата си има и две награди "Златен глобус“. Сред популярните заглавия с негово участие са трилогията "Спайдър-мен“, "Милк“, "Ананас експрес“, "Възходът на планетата на маймуните“ и "Катастрофалният артист“.

Във филма Франко ще пресъздаде Кройф като футболния визионер, който вижда потенциала на Стоичков и му помага да направи решителната крачка към голямата европейска сцена. Връзката между двамата ще бъде част от разказа за възхода на българина и годините му в Барселона.

Основата на проекта е историята, залегнала в книгата на спортния журналист Владимир Памуков "Христо Стоичков. Историята“. Адаптацията за голям екран е дело на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано и сценариста Георги Ангелов, а Род Бар е творчески директор на лентата.

Историята няма да се съсредоточи единствено върху футболните успехи. Във фокуса ще попаднат отношенията, трудните решения, доверието и личната цена зад големите триумфи на Стоичков.

"Стоичков – Имало едно време в България“ ще проследи развитието му от първите стъпки във футбола до успехите с Барселона, спечелването на "Златната топка“ и историческото световно първенство в САЩ през 1994 година. Наред с познатите моменти от терена продукцията ще покаже и битките извън него, както и характера, превърнал Стоичков в една от най-разпознаваемите фигури в българския спорт.

Проектът е замислен като международна кинопродукция, която ще бъде заснета в България и чужбина и ще събере български и световни актьори. В създаването и международното разпространение участва Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола.



