Лудогорец преследва юбилейна победа срещу удобен съперник преди паузата

Лудогорец приема Септември София тази вечер от 20:30 часа на „Хювефарма Арена“ в двубой от деветия кръг на Първа лига. На хартия шампионите влизат като категоричен фаворит, но трите точки имат допълнителна стойност за разградчани. Те могат да запишат юбилейна десета победа срещу този съперник в елита и да се доближат до върха преди паузата в програмата си.

Историята на преките двубои е почти изцяло в полза на "орлите“. Лудогорец и Септември са се срещали десет пъти в първенството, като разградчани имат девет победи и едно равенство. Столичани все още чакат първия си успех, а головата разлика от 30:3 показва мащаба на превъзходството на шампионите.

Единственият случай, в който Септември успява да избегне поражението, е нулевото равенство през март 2025 година. Само няколко месеца по-късно Лудогорец отговаря с категорично 5:0 у дома, а най-изразителната победа на разградчани в съперничеството е с 6:0.

Доминиращата статистика не се ограничава единствено до преките срещи. Лудогорец е спечелил 336 от своите 483 мача в българския елит, или близо 70 процента. Към тях тимът добавя 96 равенства и едва 51 поражения. За сравнение, Септември има 61 победи, 49 равенства и 126 загуби в 236 срещи на най-високото ниво.

Настоящият сезон също поставя двата отбора в различни позиции. Лудогорец е трети с 20 точки от осем мача, като все още няма поражение – шест победи и две равенства. Септември е с 8 точки след два успеха, две равенства и четири загуби.

За домакините победата е особено важна и заради битката с Левски. "Сините“ са с пет точки повече, но и с мач повече, а предстоящият директен сблъсък между двата отбора беше отложен заради европейското участие на столичани. Така срещата със Септември се превръща в последна възможност за Лудогорец да подобри позицията си преди принудителната пауза.

Отборът на Томас Райс вече успя да прекъсне кратката си серия без победа. След последователните равенства срещу Славия и Спартак Варна разградчани стигнаха до труден успех над Локомотив София и сега ще търсят втори пореден пълен комплект точки.

Лудогорец използва и заключителните дни на трансферния прозорец, за да освежи състава си. В Разград пристигнаха халфовете Иван Желизко и Амир Хаджиахметович, както и защитникът Омар Рекик. В същото време Серджио Падт премина в Утрехт, а Алберто Салидо и Иван Йорданов бяха преотстъпени съответно на Ботев Пловдив и Локомотив София.

Септември пристига в Разград след болезнено поражение от Ботев Враца, при което столичани бяха близо до трите точки, но допуснаха късен обрат. Тимът също подсили състава си с атакуващия полузащитник Никола Илиев, а допълнителна опция за гостите ще бъде завръщането на Себастиан Уейд след изтърпяно наказание.

Всички предварителни показатели дават сериозно предимство на Лудогорец, но именно подобни срещи крият опасността от подценяване. За шампионите задачата е ясна – десета победа срещу Септември, три точки в преследването на върха и спокойно влизане в паузата. За столичани пък визитата в Разград е възможност да прекъснат една от най-негативните серии срещу конкретен съперник в историята си.