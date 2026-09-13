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Тодор Симов: Точката не трябва да я броим за победа

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Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
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Накрая на мача имахме доста възможности за гол, смята още наставникът на Ботев Враца.

Тодор Симов: Точката не трябва да я броим за победа
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Тодор Симов не спести своите похвали след второто равенство на Ботев Враца в Първа лига. Врачани удържаха Левски след 0:0 на свой терен. Наставникът на Ботев все пак е на мнение, че спечелената точка не трябва да се брои за победа.

"Точката не трябва да я броим като победа. Накрая на мача имахме доста възможности за гол. Опитахме се да неутрализираме силните страни на Левски. Днес видях един отбор, който изигра на 99 перфектно мача във фаза защита. Имам някои забележки към играта ни във фаза атака", каза той.

"Имаме доста скоростни футболисти. Искахме да уплътним защитата и да ги изчакваме на контраатака. Многократно сме показвали характер. Търсим вече повече игрови опит. Надявам се точката да ни даде увереност за гостуването на Дунав. Радостно е, че нямаме контузени футболисти. Все още не можем да кажем, че сме фаворит в някой мач, но ще се опитаме да се надиграваме с Дунав и да спечелим“, коментира Симов.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #Тодор Симов

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