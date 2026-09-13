Васил Петров: Виждам увереност в момчетата, това е много важно

Временният треньор на Спартак Варна Васил Петров остана доволен от поведението на своите футболисти при нулевото равенство срещу Славия в "Овча купел“, въпреки че според него "соколите“ са имали достатъчно възможности да си тръгнат и с трите точки.

"Една точка като гост срещу труден съперник е добре, но този път мога да съжалявам, че не спечелихме, защото чистите положения бяха за нас. Имахме ситуации двама на един, при които само последният пас ни лиши от попадение“, коментира Петров.

Наставникът открои и голямата възможност пред Самуел през втората част, когато футболистът на варненци се озова сам срещу вратаря, но не успя да се разпише.

"През второто полувреме Самуел пропусна сам срещу вратаря. Заслужавахме трите точки днес“, категоричен беше треньорът на Спартак.

Петров обаче вижда положителна промяна в поведението и самочувствието на своите футболисти. Според него отборът разполага с необходимите качества да контролира топката и е имал надмощие в заключителната част на срещата.

"Виждам увереност в момчетата. Това е много важно. Ние имаме силни футболисти, които могат да играят с топката. Мисля, че имахме надмощие в двубоя в последните 25 минути“, допълни той.

Равенството със Славия беше трето поредно за Спартак Варна в първенството, а Петров призна, че бъдещето му начело на тима все още не е изяснено.

"Няма окончателно решение дали ще остана на поста. Това решение ще се вземе от ръководството. Помагам с каквото мога на Спартак. Радвам се, че има позитивни резултати“, завърши Васил Петров.