Мустафа Сангаре се завръща за Левски, Петко Христов също е в групата за Ботев Враца

Мустафа Сангаре се завръща в групата на Левски за гостуването на Ботев Враца. Нападателят е сред 22-мата футболисти, избрани от старши треньора Хулио Веласкес за двубоя на стадион "Христо Ботев“.

Националът на Мали продължително време лекуваше контузия. Сангаре успя да се завърне за кратко в игра, но впоследствие отново излезе извън строя, което кара щаба на "сините“ да подхожда внимателно към натоварванията му.

Сред избраниците на Веласкес е и последното попълнение Петко Христов. Очаква се както българският национал, така и Сангаре да получат игрови минути във Враца.

Левски обаче продължава да има сериозни кадрови проблеми. Извън сметките остават невъзстановените Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас и Радослав Кирилов. Хулио Веласкес няма да може да разчита и на Кристиан Димитров, който е наказан.

Групата на Левски за гостуването на Ботев Враца:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.