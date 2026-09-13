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Мустафа Сангаре се завръща за Левски, Петко Христов също е в групата за Ботев Враца

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Хулио Веласкес включи 22 футболисти за гостуването на "Христо Ботев“, като "сините“ остават без петима играчи за двубоя

Мустафа Сангаре се завръща за Левски, Петко Христов също е в групата за Ботев Враца
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Мустафа Сангаре се завръща в групата на Левски за гостуването на Ботев Враца. Нападателят е сред 22-мата футболисти, избрани от старши треньора Хулио Веласкес за двубоя на стадион "Христо Ботев“.

Националът на Мали продължително време лекуваше контузия. Сангаре успя да се завърне за кратко в игра, но впоследствие отново излезе извън строя, което кара щаба на "сините“ да подхожда внимателно към натоварванията му.

Сред избраниците на Веласкес е и последното попълнение Петко Христов. Очаква се както българският национал, така и Сангаре да получат игрови минути във Враца.

Левски обаче продължава да има сериозни кадрови проблеми. Извън сметките остават невъзстановените Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас и Радослав Кирилов. Хулио Веласкес няма да може да разчита и на Кристиан Димитров, който е наказан.

Групата на Левски за гостуването на Ботев Враца:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа, Мустафа Сангаре.

#Мустафа Сангаре #ПФК Левски София #ПФК Ботев Враца #Петко Христов

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