Даниел Моралес: Когато ръководството реши, че съм готов за треньор на ЦСКА, ще приема

Временният треньор на ЦСКА Даниел Моралес похвали играчите за поведението и отношението, което показаха при победата с 4:1 срещу Арда. Моралес води отбора от три дни, след като замени подалия оставка Христо Янев след успеха срещу Левски за Суперкупата на България.

"В ДНК-то на ЦСКА е борбата за победа във всеки мач. Не мога да правя резки промени за два дни, но има нюанси, които исках да добавя. Има добро настроение в отбора и използвахме тази инерция от победата срещу Левски. Поздравявам играчите за поведението и отношението, което показаха. Христо Янев остави добри неща - момчета, които се борят и уважават фланелката на отбора. Поведението на отбора беше на много високо ниво", заяви Моралес.

"Аз не мечтая, а гоня целите си. Когато ръководството реши, че съм готов за треньор на ЦСКА, ще приема. Дори че съм временен треньор, е голяма оценка за мен. Това е страхотно удоволствие", коментира още Даниел Моралес.