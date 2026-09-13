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Даниел Моралес: Когато ръководството реши, че съм готов за треньор на ЦСКА, ще приема

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Моралес пое тима на ЦСКА, като замени подалия оставка Христо Янев.

Даниел Моралес: Когато ръководството реши, че съм готов за треньор на ЦСКА, ще приема
Снимка: БТА
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Временният треньор на ЦСКА Даниел Моралес похвали играчите за поведението и отношението, което показаха при победата с 4:1 срещу Арда. Моралес води отбора от три дни, след като замени подалия оставка Христо Янев след успеха срещу Левски за Суперкупата на България.

"В ДНК-то на ЦСКА е борбата за победа във всеки мач. Не мога да правя резки промени за два дни, но има нюанси, които исках да добавя. Има добро настроение в отбора и използвахме тази инерция от победата срещу Левски. Поздравявам играчите за поведението и отношението, което показаха. Христо Янев остави добри неща - момчета, които се борят и уважават фланелката на отбора. Поведението на отбора беше на много високо ниво", заяви Моралес.

"Аз не мечтая, а гоня целите си. Когато ръководството реши, че съм готов за треньор на ЦСКА, ще приема. Дори че съм временен треньор, е голяма оценка за мен. Това е страхотно удоволствие", коментира още Даниел Моралес.

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#ПФК ЦСКА #Даниел Моралес

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