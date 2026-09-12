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ЦСКА с обрат и четири гола в дебюта на Моралес

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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ЦСКА разби Арда с 4:1 в мач от деветия кръг на Първа лига и направи впечатляващ подарък на новия си треньор Даниел Моралес при дебюта му начело на отбора.

ЦСКА – Арда Кърджали
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА разби Арда с 4:1 в мач от деветия кръг на Първа лига и направи впечатляващ подарък на новия си треньор Даниел Моралес при дебюта му начело на отбора.

Гостите започнаха по-добре и поведоха още след 61 секунди. Иван Иванов центрира отдясно, а Бирсент Карагарен засече с глава за 1:0.

ЦСКА успя да изравни малко преди почивката. След намесата на ВАР домакините получиха дузпа за нарушение срещу Йонис Питас, а Стефано Сенси бе точен от бялата точка.

„Червените“ направиха пълен обрат само три минути след началото на второто полувреме. Лео Перейра, появил се като резерва на почивката, се разписа от малък ъгъл, а пет минути по-късно Цварц покачи на 3:1 след майсторско изпълнение над излезлия Господинов.

ЦСКА продължи да контролира мача, а в 71-вата минута получи втора дузпа след нарушение срещу Брахими. Питас отново застана зад топката и оформи крайното 4:1.

Така Моралес започна престоя си начело на ЦСКА с убедителна победа, докато Арда остана без отговор след почивката.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА София

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