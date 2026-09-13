Ратко Достанич: Ако не можеш да спечелиш, поне не трябва да губиш

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи нулевото равенство със Спартак Варна в деветия кръг на Първа лига като закономерен резултат. Според него "белите“ са създали повече възможности, но не са успели да се възползват от тях.

"Закономерно равенство. Имахме повече положения, едно чисто такова. Имам едно правило – ако не можеш да спечелиш, поне да не го губиш“, коментира Достанич.

Сръбският специалист отдаде заслуженото и на представянето на варненци, като подчерта добрата им организация и способността им да създават опасности при преходите.

"Поздравявам и отбора на Спартак Варна. Добри са, подредени са и правят опасни преходи“, допълни наставникът на Славия.

Достанич остана доволен от работата на двамата си нападатели, въпреки че столичани не успяха да стигнат до попадение. За него приносът към отборната игра и пресата е също толкова важен, но футболистите се нуждаят от повече самочувствие пред гола.

"Доволен съм от двамата нападатели, вършат работата си и пресират. Харесвам играчи, които играят за отбора. Дано вкарват и по 10 гола, но трябва самочувствие в играчите“, заяви той.

Треньорът обърна внимание и на многото нови футболисти в състава на Славия. По думите му те се приспособяват бързо, но ще им бъде необходимо още време, за да се сработят напълно.