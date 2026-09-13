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Български футбол
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Първа лига: Славия - Спартак Варна (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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16:24, 13.09.2026
Спорт
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Двата отбора не си отбелязаха гол.
Снимка: Startphoto.bg
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Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Спартак Варна
#ПФК Славия
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