Илия Груев се завърна след пет месеца с асистенция за дубъла на Лийдс

След пет месеца извън терените Илия Груев отново записа игрови минути, след като се завърна в състава на дубъла на Лийдс Юнайтед при зрелищното равенство 4:4 срещу Мидълзбро във Висшата лига 2.

Българският национал остана на терена 85 минути и се отчете с асистенция за четвъртия гол на своя тим. В 72-рата минута той подаде на Фреди Лейн, който се разписа за Лийдс в динамичния двубой.

За последно Груев игра през април при победата с 3:0 над Уулвърхямптън, когато напусна принудително още в 12-ата минута заради травма в коляното. Последва продължително лечение и възстановяване, а сега халфът направи първата важна крачка към завръщането си в първия състав на Лийдс.

Появата на Груев идва в ключов момент за българския футболист, който през март беше избран за Футболист №1 на България за 2025 година и вече гледа към завръщане в мачовете на представителния тим на английския клуб.