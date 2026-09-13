Славия и Спартак не намериха път към гола

Славия и Спартак Варна не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в мач от деветия кръг на Първа лига.

Равенството продължи неприятната серия на Славия, който все още няма победа в нито едно от петте си домакинства през сезона. За Спартак пък това бе шести пореден двубой без успех, като варненци записаха трето последователно равенство след срещите с Лудогорец и ЦСКА.

Домакините имаха добра възможност да открият резултата в 26-ата минута, но Пламен Илиев се намеси решаващо при удара на Кристиян Стоянов.

Спартак пропусна най-чистото положение в мача десет минути след началото на второто полувреме. Грешка на Давид Малембана позволи на Самуел Майор да се озове сам срещу Андонов, но нападателят не успя да преодолее вратаря на Славия.

В 78-ата минута гостите отново бяха близо до гол, но техничният удар на Анхел Гомес премина на сантиметри от левия страничен стълб.

Славия опита финален натиск в заключителните минути, но домакините така и не стигнаха до чисто положение и двата отбора се задоволиха с по една точка.