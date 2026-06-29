Джеси Марш към играчите на Канада: Вие сте герои

Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1:0, която класира канадците за осминафиналите на Световното първенство по футбол.

„Момчета, вие сте национални герои! Канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте. Трябва да се гордеете с този мач“, цитира АП думите на американския специалист.

Канада ще играе с победителя от мача Нидерландия срещу Мароко в осминафиналите.

„Днес летя за Монтерей, Мексико, за да гледам мача между Нидерландия и Мароко. Утре ще бъда на стадиона, за да разузная следващия ни съперник. Ще се погрижа момчетата да се възстановят и да подхождат към следващия мач готови да се изправят срещу труден противник. Няма значение дали е Нидерландия или Мароко. Исках отборът да си заслужи правото да играе срещу един от най-силните отбори и сега възнамеряваме да се възползваме от това“, каза Марш, цитиран от BBC.