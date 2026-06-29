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Джеси Марш към играчите на Канада: Вие сте герои

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Спорт
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Исках отборът да си заслужи правото да играе срещу един от най-силните отбори, сподели селекционерът на канадците.

Джеси Марш към играчите на Канада: Вие сте герои
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Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1:0, която класира канадците за осминафиналите на Световното първенство по футбол.

Момчета, вие сте национални герои! Канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте. Трябва да се гордеете с този мач“, цитира АП думите на американския специалист.

Канада ще играе с победителя от мача Нидерландия срещу Мароко в осминафиналите.

Днес летя за Монтерей, Мексико, за да гледам мача между Нидерландия и Мароко. Утре ще бъда на стадиона, за да разузная следващия ни съперник. Ще се погрижа момчетата да се възстановят и да подхождат към следващия мач готови да се изправят срещу труден противник. Няма значение дали е Нидерландия или Мароко. Исках отборът да си заслужи правото да играе срещу един от най-силните отбори и сега възнамеряваме да се възползваме от това“, каза Марш, цитиран от BBC.

"Очаквахме играта да бъде хаотична в определени моменти, защото противниците ни са свикнали да играят на открити пространства и са опасни в преходните моменти. Нашата задача беше да поддържаме структура и постепенно да увеличаваме интензивността. Планът беше да подсилим отбора си чрез смени и да накажем противниците си в точния момент. Имахме шансове през целия мач, но не винаги бяхме хладнокръвни в заключителната фаза. Тогава топката се озова при Стив Еустакио и аз просто се надявах той поне да уцели вратата и да ни даде шанс. И той вкара. Не мога да не мисля колко много труд са вложили тези момчета и какъв характер имат. Радвам се за тях", коментира още Марш.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Канада по футбол #Джеси Марш

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