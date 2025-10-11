БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джесика Пегула елиминира Арина Сабаленка от турнира в Ухан и ще спори за титлата с Коко Гоф

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Американски сблъсък в спора за титлата.

Джесика Пегула
Снимка: БТА
Победната серия на Арина Сабаленка на тенис турнира в Ухан, Китай спря на 20. Световната №1 беше победена в истински трилър от Джесика Пегула с 6:2, 4:6, 6:7 (2) за над два часа и 20 минути страхотна битка в повторение на финала от US Open 2024.

Сабаленка, трикратна шампионка в Ухан, поведе в резултата, въпреки че още в първия сет допусна два пробива. Пегула обаче имаше още повече трудности на свой сервис и беше пробита цели четири пъти. Втората част започна с ранен брейк за американката, който беше върнат в четвъртия гейм. Пегула обаче се събра и изравни сетовете след нов пробив.

Третият сет беше много драматичен. Сабаленка водеше с 5:2, но съперничката й не само възстанови равенството, но сервираше за мача при 6:5. Актуалната носителка на трофея обаче не се даде, спаси два мачбола и вкара срещата в тайбрек, където обаче преклони глава след 7:2 точки в полза на Пегула.

За титлата шестата поставена ще се изправи срещу №3 в схемата - нейната сънародничка Коко Гоф.

Гоф се справи по-рано със съпротивата на Жасмин Паолини след 6:4, 6:3.

