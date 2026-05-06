Джокович блести на „Пиаца дел Пополо" преди завръщането си в Рим

Бившият №1 в света има впечатляващ баланс от 68 победи и 12 загуби в Рим, като в актива му влизат титли от турнира през 2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022 година.

Новак Джокович Рим
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович се завръща в тура тази седмица на Мастърс 1000 турнира в Рим, като във вторник проведе тренировка на временен корт, изграден на емблематичния площад „Пиаца дел Пополо“ в италианската столица.

38-годишният сърбин бе в добро настроение по време на заниманието, а след края му отдели време за автографи и снимки със стотиците фенове, събрали се на площада.

Джокович ще изиграе първия си мач от средата на март насам, когато отпадна от Мастърс 1000 в Индутн Уелс след загуба от Джак Дрейпър в четвъртия кръг. За последно той игра на клей на високо ниво през юни миналата година, когато отстъпи на Яник Синер на полуфиналите на „Ролан Гарос“.

Джокович, който ще участва в надпреварата за първи път след отпадането си в третия кръг през 2024-а от Алехандро Табило, ще започне участието си срещу Мартон Фучович или квалификанта Дино Прижмич. В схемата сърбинът е поставен така, че на четвъртфиналите може да се изправи срещу италианеца Лоренцо Музети.

